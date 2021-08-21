KIRKLARELİ - Kamyonla otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Görüntüleri inceleyen polis, kamyon sürücüsü Kara'ya kırmızı ışık ihlali yaptığı ve hız limitini aştığı gerekçesiyle ceza uyguladı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kazada sürücü Akkoç ile aynı otomobilde bulunan Gülten (35) ve Bahadır Kılınç (6) yaralandı.

Kırklareli 'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonla otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi

Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek

Bütün parçaları orijinal diye aldığı 140 bin liralık aracın, 8 parçasının değiştiğini öğrendi

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz

Trabzonsporlu Nwakaeme'nin, Karsdorp'u tam 12 kez çalımlaması Jose Mourinho'yu çileden çıkarttı.

Taliban'ın sözcüsü, Türkiye için kullandığı ifadelerin aynısını Çin için de kullandı