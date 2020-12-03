Kırklareli'nde kan bağışında bulunanlar kısıtlamadan muaf tutulacak - Son Dakika

Kırklareli'nde kan bağışı kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlar hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Edirne Kan Bağış Merkezi tarafından 4-5 Aralık'ta Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kurulacak çadırda kan bağışlarının kabul edileceği belirtildi.

Açıklamada, kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların bağış yaptıkları sürede sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı kaydedildi.