Kırklareli'nde kan bağışında bulunanlar kısıtlamadan muaf tutulacak - Son Dakika

Kırklareli'nde kan bağışında bulunanlar kısıtlamadan muaf tutulacak
03.12.2020 17:17
Kırklareli'nde kan bağışı kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlar hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Kırklareli'nde kan bağışı kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlar hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Edirne Kan Bağış Merkezi tarafından 4-5 Aralık'ta Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kurulacak çadırda kan bağışlarının kabul edileceği belirtildi.
Açıklamada, kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların bağış yaptıkları sürede sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı kaydedildi.
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