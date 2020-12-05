KIRKLARELİ - Kan bağışında bulunanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu - Son Dakika

Kırklareli'nde düzenlenen kan bağışı kampanyasına kent sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Edirne Kan Bağış Merkezince Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na getirilen tırda, kan bağışları kabul edildi.

Türk Kızılaydan gönderilen SMS ve belediye hoparlöründen kampanya olduğunu duyanlar, kan bağışında bulunabilmek için sıraya girdi.

Bağışta bulunmak isteyenler, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Edirne Kan Bağış Merkezinde görevli Dr. Erhan Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın döneminde kan stoklarında ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandığını söyledi.

Kan ihtiyacının sürekli arttığını vurgulayan Aksoy, "Kırklareli halkına teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde bile kan bağışında bulunmaya geliyorlar. Bundan sonra da kendilerini kan bağışlamaya davet ediyorum." dedi.

Bağışçılardan Fatih Kiraz da "İnsanlar yaşamadan bazı şeylerin farkına varamıyor. Yıllar önce kan aradım ve çok zordu. Her insanın kendisi ve diğer insanların sağlığı için kan bağışında bulunması gerekiyor." ifadesini kullandı.