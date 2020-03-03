Kırklareli'nde kapalı pazar yeri kuraları çekildi - Son Dakika

Kırklareli Belediyesi, kapalı pazar yeri kuralarını çekti.

Kırklareli'nde bir düğün salonunda gerçekleştirilen kura törenine, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Başkan Yardımcısı Arda Kolcular, Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Resul Yıldırım ile pazar esnafı katıldı.

Kesimoğlu, konuşmasında, yeni kapalı pazar yerinin herkese hayırlı olmasını diledi.

Pazarcıların bereketli işler yapması temennisinde bulunan Kesimoğlu, esnafın ve vatandaşların alışveriş yaparken hiçbir şekilde hava koşullarından etkilenmeyeceğini belirtti.

Modern bir yapıyı kente kazandırdıklarını için mutlu olduklarını dile getiren Kesimoğlu, Kırklareli'ne en iyi şekilde hizmet verebilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Kesimoğlu, kapalı pazarda 861 esnafın yer alacağını kaydetti.

Yıldırım da kapalı pazarın hayırlı olmasını dileyerek, pazar yerinde satış yapacak esnafa bol kazanç temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından noter huzurunda kuralar çekildi.