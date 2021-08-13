Kırklareli'nde kapalı pazar yerindeki esnaf denetlendi - Son Dakika

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce kapalı pazar yerindeki esnaf denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve personeli, pazarın genel durumu, alışveriş hareketliliği ile sebze ve meyve fiyatlarını kontrol etti.

Ekipler denetimlerde Kovid-19 tedbirleri konusunda da esnaf ve vatandaşları bilgilendirdi.

Aksoy, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin her alanda devam ettiğini söyledi.

Vatandaşın sağlığı için denetimlere önem verdiklerini belirten Aksoy, görülen olumsuzluklarla ilgili gerek yasal gerekse idari çalışma yapıldığını kaydetti.