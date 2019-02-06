Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Kar

Kırklareli'nde Kar

1 saat önce

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Kırklareli'nde Kar, System.String[]
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda aniden başlayan yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 5, Kofçaz'da 3, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 2 santimetreye ulaştı.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, zor anlar yaşadı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.

Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin beklendiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:12 Kaynak: AA

Demirköy, Bulgaristan, Kırklareli, Kar, Güncel
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