Kırklareli'nde Kar
1 saat önce
Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
Kırklareli
'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Demirköy
ve Kofçaz
ilçeleri ile Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısı'nda aniden başlayan yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 5, Kofçaz'da 3, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 2 santimetreye ulaştı. Kar
yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, zor anlar yaşadı.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.
Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin beklendiğini ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:12 Kaynak: AA
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