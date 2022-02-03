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Kırklareli'nde kar etkili oluyor - Son Dakika

Kırklareli'nde kar etkili oluyor

03.02.2022 02:14
Kırklareli'nde kar etkili oluyor

Kırklareli'nde kar nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor, tır ve otobüslerin geçişlerine izin verilmiyor.

Kırklareli'nde kar nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor, tır ve otobüslerin geçişlerine izin verilmiyor.

Kentte gün boyu devam eden kar etkisini yüksek kesimlerde artırdı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereköy Sınır Kapısı yolu birinci kilometresinde uygulama yapıyor.

Tır ve otobüslerin geçişlerine izin vermeyen ekipler, diğer araçlarda da kış lastiği denetimi yapıyor. Ekipler kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfır derece olduğu bölgede karın gün boyu etkili olması bekleniyor.

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Aziziye Sınır Kapısı, Bulgaristan, Kırklareli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kar etkili oluyor - Son Dakika


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