Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Kar Etkisini Kaybetti

Kırklareli'nde Kar Etkisini Kaybetti

1 saat önce

Kırklareli'nde hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı etkisini yitirdi.

Kırklareli'nde Kar Etkisini Kaybetti, System.String[]
Kırklareli'nde hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı etkisini yitirdi.

Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşım sağlanan Dereköy Sınır Kapısı'nda 4 gündür etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreyi bulduğu Demirköy ilçesinde, ulaşıma kapanan 27 köy yolu ile verici istasyonuna giden bir yol, İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.

Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, güneşli geçecek günün ardından yarın karla karışık yağmur bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:41 Kaynak: AA

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