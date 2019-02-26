Kırklareli'nde Kar Etkisini Kaybetti
1 saat önce
Kırklareli'nde hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı etkisini yitirdi.
Kırklareli
'nde hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı etkisini yitirdi. Demirköy
, Kofçaz
ve Vize
ilçeleri ile Bulgaristan
'a ulaşım sağlanan Dereköy
Sınır Kapısı'nda 4 gündür etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Kar
kalınlığının yer yer 40 santimetreyi bulduğu Demirköy ilçesinde, ulaşıma kapanan 27 köy yolu ile verici istasyonuna giden bir yol, İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı.
Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte, güneşli geçecek günün ardından yarın karla karışık yağmur bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:41 Kaynak: AA
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