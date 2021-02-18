KIRKLARELİ - Kar etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Kırklareli'nde sabah başlayan kar zaman zaman etkisini artırıyor.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu kent, kar nedeniyle beyaza büründü.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde süs havuzları da buz tuttu.
İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kar gün boyu etkili olacak.
Kaynak: AA
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