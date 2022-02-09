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Kırklareli'nde kar nedeniyle 29 köy yolu kapandı - Son Dakika

Kırklareli'nde kar nedeniyle 29 köy yolu kapandı

09.02.2022 10:03
Kırklareli'nde kar nedeniyle 29 köy yolu kapandı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini arttıran kar nedeniyle 29 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini arttıran kar nedeniyle 29 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün başlayan kar yağışı, Kofçaz ile Demirköy ilçelerinde ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkili oldu.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı bölgede, merkeze bağlı 4, Demirköy ilçesinde 10, Kofçaz ilçesinde 15 köye ulaşım sağlanamıyor.

Jandarma ve polis ekipleri, Demirköy ilçesine ulaşımın sağlandığı yollarda uygulama yapıyor.

Ekipler kış lastiği olmayan araçların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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Aziziye Sınır Kapısı, Bulgaristan, Kırklareli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kar nedeniyle 29 köy yolu kapandı - Son Dakika


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