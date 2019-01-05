Kırklareli'nde Kar Şiddetini Arttırdı

Kırklareli'nde kar yağışı şiddetini arttırdı.

Kırklareli'nde kar yağışı şiddetini arttırdı.



Yüksek kesimlerde 2 gündür etkili olan kar yağışı kent merkezinde de başladı. Kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.



Bazı vatandaşlar kar topu oynadı, bazıları fotoğraf çekti, yağışa hazırlıksız yakalanan motosiklet ve bisiklet sürücüleri ise zor anlar yaşadı.



Yağışın devam ettiği Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, Kofçaz ilçesinde 20, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında 20, kent merkezinde ise 3 santimetreye ulaştı.



Yağış nedeniyle Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde bazı araçlar yolda mahsur kaldı.



Bölgede etkili olan yağış nedeniyle ise Kofçaz, Demirköy ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısına ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri de bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.



Kentte gün boyu kar yağışı bekleniyor.

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