Kırklareli'nde Kar Yağışı
1 saat önce
Kırklareli'nde kar yağışıKIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından gece yarısı başlayan kar yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimlerini beyazlarla kapladı.
Kırklareli'nde kar yağışı
KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından gece yarısı başlayan kar yağışı Kırklareli'nin yüksek kesimlerini beyazlarla kapladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kar dün gece sınır kent olan Kırklareli'nden yurda giriş yaptı. Karın etkisini artırması ile birlikte bazı sürücüler yolda ilerlemekte zor anlar yaşarken, emniyet ve jandarma ekipleri de yolda bulunan sürücülerin daha dikkatli olmaları konusundan uyarılarda bulundu. Türkiye Bulgaristan sınır kapısı Dereköy'e ulaşımın sağlandığı karayolundaki kar manzaraları ilginç görüntüler oluşturdu.
Kar kalınlığı Demirköy ilçesinde 8 santimetre, Dereköy sınır kapısında 7 santimetre, Kofçaz ilçesinde 5 santimetreye ulaştı.
Okullar tatil edildi
Düne gece yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik tarafından Demirköy ve Kofçaz ilçesinde okullarda eğitime verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:39 Kaynak: İHA
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