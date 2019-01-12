Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Kar Yağışı

Kırklareli'nde Kar Yağışı

1 saat önce

Kırklareli'nde yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

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Kırklareli'nde yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezi ile bazı ilçelerde zaman zaman tipi şeklinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle bazı sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Demirköy, Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının akşama doğru etkisinin azalacağı tahmin ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:36 Kaynak: AA

Kırklareli, Kar, Güncel
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