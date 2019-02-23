Kırklareli'nde Kar Yağışı

Kırklareli
'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini artırdı.
Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında olan kentte, dün akşam saatlerinde başlayan kar, zaman zaman tipi şeklinde görülüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte, kar kalınlığı Demirköy
ilçesinde 20, Bulgaristan
'a ulaşım sağlanan Dereköy
Sınır Kapısı'nda 8, Kofçaz
'da 10 santimekreye ulaştı.
Demirköy ilçesi Jandarma
Kule mevkisi ile Vize
ilçesinde, tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.
Kentte, kar yağışının yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.