Kırklareli'nde Kar Yağışı
42 dakika önce
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkili olduğu Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı.
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkili olduğu Kırklareli
'nde kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı zaman zaman tipi şeklinde devam ediyor. Kar
kalınlığı Demirköy
ilçesinde 30, Kofçaz
ilçesinde 15, Bulgaristan
'a ulaşımın sağlandığı Dereköy
Sınır Kapısında ise 10 santimetre olarak ölçüldü.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle ise Demirköy ile Kofçaz ilçelerine bağlı 27 köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı bölgelerde ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.
Kar yağışının yarın etkisini yitirmesi bekleniyor.
Öte yandan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Amatör Ligler Tertip Komitesince, 24 Şubat Pazar günü oynanması gereken 14 karşılaşmanın hava muhalefeti nedeniyle başka bir tarihe ertelendiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:38 Kaynak: AA
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