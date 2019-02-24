Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Kar Yağışı

Kırklareli'nde Kar Yağışı

42 dakika önce

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkili olduğu Kırklareli'nde, kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kırklareli'nde Kar Yağışı, System.String[]
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının etkili olduğu Kırklareli'nde, kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentin yüksek kesimlerinde, kar yağışı iki gündür zaman zaman tipi şeklinde devam ediyor.

Kar kalınlığı Demirköy'de 35, Kofçaz'da 20, Bulgaristan'a ulaşım sağlanan Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 15 santimetre olarak ölçüldü.

Bölgede kar yağışı ve tipi nedeniyle ise birçok araç yolda kaldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Demirköy ile Kofçaz ilçelerine bağlı 27 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kentte, kar yağışının akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:57 Kaynak: AA

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