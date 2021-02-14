Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor

14.02.2021 07:48

Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor Meteoroloji Genel Müdürlüğünün balkanlardan soğuk hava ve kar uyarılarının ardından Kırklareli'nde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor

KIRKLARELİ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün balkanlardan soğuk hava ve kar uyarılarının ardından Kırklareli'nde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Kırklareli'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürerek devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyardığı Kırklareli'nde kar yağışının etkisini artırmasıyla çatılar ve araçların üstü karlarla kaplandı.

Türkiye'nin Bulgaristan'a ulaşımının sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince yollarda herhangi bir aksaklığın meydana gelmemesi için çalışma başlatıldı.

Kar yağışını bekleyen kimi vatandaşlarda durumu fırsat bilerek kar yağışının sevincini yaşarken, kimi vatandaşlarda sokak arasında kısa süreliğine kartopu oynadı.

Kar yağışı 15 Şubat Pazartesi gününe kadar etkili olmasını bekleniyor.

Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor
Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor
Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor
Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor

Meteoroloji, Kırklareli, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kırklareli'nde kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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