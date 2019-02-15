Kırklareli'nde Kar Yağışı Etkisini Arttırdı

Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisine giren Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı.

Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisine giren Kırklareli'nde kar yağışı etkisini arttırdı.



Demirköy ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda üç gündür etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Yoğun yağışı ve tipi nedeniyle bir çok araç yolda mahsur kaldı.



-AK Parti İl Başkanı Çiler'inde olduğu 4 kişi yaralandı



Ulaşımdaki güçlük trafik kazalarına da neden oluyor.



Mahyatepe mevkisinde ise iki aracın karıştığı trafik kazasında AK Parti İl Başkanı Alper Çiler ile AK Parti Kırklareli Gençlik Kolları Başkanı Bahadır Kovankaya'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.



Yaralılar 112 Acil ekiplerince Pınarhisar Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor.



Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesinin beklendiğini ifade etti.

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