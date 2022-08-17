Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

17.08.2022 09:22
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nde kara avcılığı yasağı 20 Ağustos'ta sona eriyor.

Kırklareli'nde kara avcılığı yasağı 20 Ağustos'ta sona eriyor.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, avcılığın bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, avcılığın çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde yapılabileceği belirtildi.

Yaban domuzu avının ise salı günü de yapılabileceği ifade edildi.

Kan bağışı kampanyası düzenlenecek

Kırklareli'nde kan bağışı kampanyası düzenlenecek.

Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezi Müdür Vekili Muzaffer Musayev, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli Valiliği ve Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanlığı işbirliğinde kan bağışı kampanyasının düzenleneceğini bildirdi.

Musayev, bölgenin kan ihtiyacını karşılamakla sorumlu olduklarını belirterek, kampanyanın 19-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu aktaran Musayev, "Kırklareli Valiliğimizin de desteği ile Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda kuracağımız çadırda kan bağışlarını kabul edeceğiz. Gönüllü vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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