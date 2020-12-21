Kırklareli'nde karaca avlayan 8 kişiye 56 bin 451 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Kırklareli'nde koruma altındaki karacaları avlayan 8 kişiye 56 bin 451 lira ceza kesildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 15 Kasım-20 Aralık tarihlerinde karaca avlayan 8 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, 3 farklı olayda derisi yüzülmüş 5 karaca kafasının bulunduğu bildirildi.
Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden 8 kişiye 56 bin 451 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
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