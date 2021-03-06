Kırklareli'nde karantina ihlali yaparak filyasyon ekibine hakaret eden kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Kırklareli'nde karantina ihlali yaparak filyasyon ekibine hakaret eden kişi yurda yerleştirildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde karantinada bulunması gereken kişi çarşıda yakalandı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinde karantinada bulunması gereken kişi çarşıda yakalandı. Alınan bilgiye göre, Büyükmandıra beldesinde filyasyon ekiplerinin yaptığı HES kodu sorgulamasında T.T'nin Kovid-19 temaslısı olduğu ve evinde karantinada bulunması gerektiği tespit edildi. T.T'nin filyasyon ekiplerine hakaret etmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri çağrıldı. Jandarma ekiplerince kurallara uymadığı için 3 bin 150 lira ceza verilen T.T. hakkında "Kamu görevlisine hakaret etmek" suçundan işlem başlatıldı. T.T. ardından karantinaya alınması için sağlık ekiplerince Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurduna götürüldü.

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