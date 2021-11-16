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Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden iki kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden iki kişi trafik uygulamasında yakalandı

16.11.2021 10:03
Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden iki kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken iki kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken iki kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

Babaeski ilçesine bağlı Karamesutlu köyünde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, Kovid-19 testinin pozitif olması nedeniyle karantinada bulunması gereken A.A.N'nin bu kuralı ihlal ettiğini belirledi.

Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde de uygulama yapan ekipler, A.Ç'nin karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Jandarma ekiplerince 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan A.A.N. ile A.Ç. filyasyon ekipleri tarafından evlerine götürüldü.

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden iki kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden iki kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika
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