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Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

07.12.2021 09:59
Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Vize ilçesine bağlı Evrencik köyünde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri C.C'ye ait otomobili durdurdu. Ekiplerce yapılan sorgulamada C.C'ni karantinada olması gerektiğini tespit edildi. C.C'ye karantina kurallarını ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza uygulanırken, filyasyon ekiplerince evine götürüldü. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Jandarma, Vize, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika
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