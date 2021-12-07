Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Karantinayı ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi trafik uygulamasında yakalandı. Alınan bilgiye göre; Vize ilçesine bağlı Evrencik köyünde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri C.C'ye ait otomobili durdurdu. Ekiplerce yapılan sorgulamada C.C'ni karantinada olması gerektiğini tespit edildi. C.C'ye karantina kurallarını ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza uygulanırken, filyasyon ekiplerince evine götürüldü. - KIRKLARELİ

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