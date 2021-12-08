Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, trafik uygulamasında yakalandı.
Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada bulunması gereken G.A'nın bu kuralı ihlal ettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerince 3 bin 150 lira ceza uygulanan G.A. filyasyon ekipleri tarafından evine götürüldü.
Kaynak: AA
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