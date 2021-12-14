Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Jandarma ekiplerince 3 bin 150 lira ceza uygulanan E.S, filyasyon ekipleri tarafından evine götürüldü.

Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti

Azra'yı katleden caniden kan donduran ifadeler! En ince detayına kadar her şeyi anlattı