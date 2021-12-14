Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, trafik uygulamasında yakalandı.
Merkeze bağlı Kavaklı beldesinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, E.S yönetimindeki otomobili sürdürdü.
Yapılan sorgulamada E.S'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada bulunması gerektiği belirlendi.
Jandarma ekiplerince 3 bin 150 lira ceza uygulanan E.S, filyasyon ekipleri tarafından evine götürüldü.
Kaynak: AA
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