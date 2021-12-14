Üye Girişi
Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

14.12.2021 09:39
Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

Merkeze bağlı Kavaklı beldesinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, E.S yönetimindeki otomobili sürdürdü.

Yapılan sorgulamada E.S'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada bulunması gerektiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince 3 bin 150 lira ceza uygulanan E.S, filyasyon ekipleri tarafından evine götürüldü.

Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vatandaş ucuz gıda bulmak için hal kapılarını aşındırıyor! 09:38 Vatandaş ucuz gıda bulmak için hal kapılarını aşındırıyor!
Meteoroloji'nin güncel hava raporu açıklandı! İstanbul'a 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağacak 09:24 Meteoroloji'nin güncel hava raporu açıklandı! İstanbul'a 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağacak Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu 09:06 Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor 21:41 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti 19:26 Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz 17:54 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Azra'yı katleden caniden kan donduran ifadeler! En ince detayına kadar her şeyi anlattı 17:32 Azra'yı katleden caniden kan donduran ifadeler! En ince detayına kadar her şeyi anlattı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı 17:02 Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı

Son Dakika Haberleri
09:34 Prof. Dr. Özgenç: Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir
09:23 Meteoroloji'nin güncel hava raporu açıklandı! İstanbul'a 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağacak
09:19 Bozcaada feribotlarına fırtına engeli
09:18 Sağlık çalışanları yarın grevde! ''Hükümete bir günlük uyarıda bulunuyoruz''
09:09 Son dakika! Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 yaralı var
09:05 Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu
08:50 Doğu Ekspresi seferlerine tekrar başlıyor! Korona nedeniyle ara verilmişti
08:47 Bir kripto vurgunu da Trabzon'dan! Futbolcular, hakemler, polisler dolandırıldı
08:43 2 milyon lira kül olup uçtu! Lüks otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi
08:36 Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı
Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş         
09:38
Prof. Dr. Özgenç: Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir Prof. Dr. Özgenç: Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir         
09:35
Bozcaada feribotlarına fırtına engeli Bozcaada feribotlarına fırtına engeli         
09:20
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi         
20:07
Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor         
18:10
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı         
14:04
Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı Ayva hırsızları tarla sahibine yakalanınca ortalık birbirine girdi! Görüntüler film sahnelerini aratmadı         
14:00
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 09:45:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde karantina kuralını ihlal eden kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement