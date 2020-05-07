Kırklareli'nde karantina süresi dolan 270 kişi evlerine uğurlandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hundi Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinada olan 270 kişi, tahliye edildi.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulan kişilerin karantina süresi doldu.

23 Nisan'da yurda giriş yapan 270 kişi, sağlık durumlarında sorun olmadığının kesinleşmesinin ardından evlerine uğurlandı. Tahliye olanlar büyük sevinç yaşadı.

Tahliye edilen vatandaşlara Orman Genel Müdürlüğü görevlilerince çam fidanı hediye edildi.

Kanada'dan Türkiye'ye getirilen Gülizar Üstün, AA muhabirine, 14 günün yurtta çok güzel geçtiğini, personelin kendileriyle yakından ilgilendiklerini belirterek, "Hepsi bizlere çok güzel baktı. Allah razı olsun hepsinden." dedi.

Şükran Ülger de tüm görevlilere fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kanada'dan 14 gün önce getirilen 270 kişi karantina altına alınmıştı.