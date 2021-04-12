Kırklareli'nde karantinada olması gereken 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde karantinada olması gereken 2 kişi yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 2 kişi denetimlerde yakalandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 2 kişi denetimlerde yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği denetimlerde vatandaşların HES kodlarını kontrol ederek, Kovid-19 kurallarına uymaları yönünde anonslar yapıyor. Ekipler, denetimlerde Büyükmandıra beldesinde K.Ö'nün, Sinanlı köyünde de H.E.P'nin karantinada olması gerektiğini belirledi. 3 bin 150'şer lira ceza verilen 2 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda karantinaya alındı.

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