Kırklareli'nde karantinada olması gereken 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde karantinada olması gereken 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı
25.11.2020 09:35
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı.
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişlerinde oluşturdukları denetim alanlarında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulamasını yapıyor.
Ekipler, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde TEM otoyolu gişelerindeki denetimde, D.Ö, C.Ö. ve A.Y'nin karantinada olması gerektiğini tespit etti. 3 bin 150'şer lira ceza verilen 3 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda karantinaya alındı.
Son Dakika Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı Takım otobüsünde istediği yere oturamayan Emmanuel Dennis kadro dışı kaldı Bülent Arınç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce hangi konularda ters düşmüştü? Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti