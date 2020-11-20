KIRKLARELİ - Karantinada olması gereken 4 kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika

KIRKLARELİ - Karantinada olması gereken 4 kişi trafik uygulamasında yakalandı

20.11.2020 11:03

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 4 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 4 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişlerinde oluşturdukları denetim alanlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Polis ekipleri, İstanbul yolunda bir yolcu otobüsünde yapılan HES sorgulamasında H.A'nın karantinada olması gerektiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri de Babaeski ilçesinde TEM otoyolu gişelerindeki denetimlerde S.A, N.A. ve S.A'nın karantina ihlali yaptığını belirledi.

3 bin 150'şer lira ceza yazılan 4 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantinaya alındı.

KIRKLARELİ - Karantinada olması gereken 4 kişi trafik uygulamasında yakalandı
KIRKLARELİ - Karantinada olması gereken 4 kişi trafik uygulamasında yakalandı
KIRKLARELİ - Karantinada olması gereken 4 kişi trafik uygulamasında yakalandı
KIRKLARELİ - Karantinada olması gereken 4 kişi trafik uygulamasında yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Jandarma, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Karantinada olması gereken 4 kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika


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