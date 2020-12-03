Kırklareli'nde karantinada olması gereken iki kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken iki kişi trafik uygulamasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması yapılıyor.

İstanbul yolunun 4. kilometresinde uygulama yapan ekipler, bir otomobilin sürücüsü H.D. ile otomobilde bulunan Ş.N.D'nin karantinada olması gerektiğini tespit etti. 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan iki kişi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.