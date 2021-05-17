Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, trafik uygulamasında yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Demircihalil köyü yakınlarında yaptığı trafik denetiminde, E.E'nin karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.
Jandarma ekiplerince 3 bin 150 lira ceza uygulanan E.E, Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurduna yerleştirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika