Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Jandarma ekiplerince 3 bin 150 lira ceza uygulanan E.E, Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurduna yerleştirildi.

Ekipler, Demircihalil köyü yakınlarında yaptığı trafik denetiminde, E.E'nin karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Kırklareli 'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

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Ali Koç'la gerilim iddialarına Acun Ilıcalı'dan yanıt: Art niyetli ve yalan dolu bir haberdir

Yıllık 60 bin lira kazanıyor! Müteahhitliği bıraktı, memleketinde çilek üretimine başladı

Ali Koç, Acun Ilıcalı'dan aldığı cevaba çok sinirlendi: Ben bilmiyorum, sen nereden biliyorsun?