Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda gezerken yakalandı - Son Dakika

Pınarhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaynarca beldesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler S.Ö'nün kimlik sorgulamasında, izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti.
Karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulanan S.Ö, filyasyon ekiplerince evine götürüldü.
Kaynak: AA
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