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Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda gezerken yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda gezerken yakalandı

16.08.2021 14:53
Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda gezerken yakalandı, System.String[]

Pınarhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı.

Pınarhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaynarca beldesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler S.Ö'nün kimlik sorgulamasında, izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti.

Karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulanan S.Ö, filyasyon ekiplerince evine götürüldü.

Pınarhisar, Kaynarca, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda gezerken yakalandı - Son Dakika


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