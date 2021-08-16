Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi çarşıda gezerken yakalandı - Son Dakika

Pınarhisar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi çarşıda yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaynarca beldesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler S.Ö'nün kimlik sorgulamasında, izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti.

Karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulanan S.Ö, filyasyon ekiplerince evine götürüldü.