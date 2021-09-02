Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Jandarma ekiplerince 3 bin 150 lira ceza uygulanan S.U. filyasyon ekiplerince evine götürüldü.

Babaeski ilçesine bağlı Sinanlı beldesinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, S.U'nun Kovid-19 testinin pozitif olması nedeniyle karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Kırklareli 'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

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