Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, trafik uygulamasında yakalandı.
Babaeski ilçesine bağlı Sinanlı beldesinde trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri, S.U'nun Kovid-19 testinin pozitif olması nedeniyle karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.
Jandarma ekiplerince 3 bin 150 lira ceza uygulanan S.U. filyasyon ekiplerince evine götürüldü.
Kaynak: AA
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