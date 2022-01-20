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Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi gezerken yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi gezerken yakalandı

20.01.2022 10:13
Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi gezerken yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, belde meydanında gezerken yakalandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, belde meydanında gezerken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde sürdürdüğü asayiş uygulamasında E.Y'nin Kovid-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Ekipler tarafından 3 bin 150 lira ceza uygulanan E.Y. sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bu kişi, sağlık ekiplerince evine götürüldü.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi gezerken yakalandı - Son Dakika
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