Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, köy meydanında gezerken yakalandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, köy meydanında gezerken yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Vize ilçesinin Topçuköy köyünde karantinada olması gereken R.E'nin evinde bulunmadığını tespit etti. Çalışma sonucu R.E. köy meydanında gezerken yakalandı. Ekipler tarafından 3 bin 150 lira ceza uygulanan R.E, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

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