Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında gezerken yakalandı - Son Dakika

Pehlivanköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı.

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