Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında gezerken yakalandı - Son Dakika

Pehlivanköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanca köyünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler İ.Ç'nin kimlik sorgulamasında, izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti.
Karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulanan İ.Ç, filyasyon ekiplerince evine götürüldü.
Kaynak: AA
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