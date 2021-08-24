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Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında gezerken yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında gezerken yakalandı

24.08.2021 09:04
Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında gezerken yakalandı, System.String[]

Pehlivanköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı.

Pehlivanköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslısı olduğu için karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanca köyünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler İ.Ç'nin kimlik sorgulamasında, izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti.

Karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulanan İ.Ç, filyasyon ekiplerince evine götürüldü.

Pehlivanköy, Hisarcık, Jandarma, Doğanca, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında gezerken yakalandı - Son Dakika


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