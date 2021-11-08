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Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı

08.11.2021 13:02
Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, köy meydanında yakalandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, köy meydanında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pehlivanköy ilçesinin Kuştepe köyünde sürdürdüğü asayiş uygulamasında M.Y'nin Kovid-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Ekipler tarafından 3 bin 150 lira ceza uygulanan M.Y. sağlık ekiplerine teslim edildi.

M.Y. sağlık ekipleri tarafından evine götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı, Pehlivanköy, Kırklareli, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı - Son Dakika


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