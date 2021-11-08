Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi köy meydanında yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, köy meydanında yakalandı.

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden kişi, köy meydanında yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pehlivanköy ilçesinin Kuştepe köyünde sürdürdüğü asayiş uygulamasında M.Y'nin Kovid-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti. Ekipler tarafından 3 bin 150 lira ceza uygulanan M.Y. sağlık ekiplerine teslim edildi. M.Y. sağlık ekipleri tarafından evine götürüldü.

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