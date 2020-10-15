İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de site sakinlerine Kovid-19 taraması yapıyor.

Kırklareli Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de site bölgesinde görev aldı. Site sakinlerinin taleplerini alan ekipler, kısa sürede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Valilikçe Karakaş Mahallesi'nde, bazı sakinlerinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapılan site karantinaya alınmıştı.

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