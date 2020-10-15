Son Dakika | Karantinaya alınan site sakinlerinin ihtiyaçlarını "Vefa" karşılıyor
15.10.2020 14:11
Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan 97 dairelik sitede oturanların ihtiyaçları karşılanıyor.
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan 97 dairelik sitede oturanların ihtiyaçları karşılanıyor.
Valilikçe Karakaş Mahallesi'nde, bazı sakinlerinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapılan site karantinaya alınmıştı.
Kırklareli Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri de site bölgesinde görev aldı. Site sakinlerinin taleplerini alan ekipler, kısa sürede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de site sakinlerine Kovid-19 taraması yapıyor.
Sitenin İl Pandemi Kurulunca dün 14 günlüğüne karantinaya alınmasına karar verilmişti.
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