Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Kartpostallık Gün Batımı

Kırklareli'nde Kartpostallık Gün Batımı

1 saat önce

KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Demircihalil köyünde gün batımında kızılla bürünen gökyüzü kartpostallık görüntü oluştudtu.

Kırklareli'nde Kartpostallık Gün Batımı, System.String[]
KIRKLARELİ (İHA) – Kırklareli'nin Demircihalil köyünde gün batımında kızılla bürünen gökyüzü kartpostallık görüntü oluştudtu.

Kırklareli Demircihalil köyünde akşam saatlerinde güneşin batışı esnasında oluşan görsel şölen ilgi odağı oldu. Kızıla bürünen gökyüzü izleyenlere doyumsuz manzara sundu. Güneşin batmasıyla birlikte gün yerini karanlığa bıraktı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:08 Kaynak: İHA

Kırklareli, Güncel
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