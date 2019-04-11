Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Kavga İhbarına Giden Polislere Pastalı Sürpriz

Kırklareli'nde Kavga İhbarına Giden Polislere Pastalı Sürpriz

1 saat önce

Kırklareli'nde kavga ihbarına giden polis ekipleri pasta ile karşılandı.

Kırklareli'nde Kavga İhbarına Giden Polislere Pastalı Sürpriz, System.String[]
Kırklareli'nde kavga ihbarına giden polis ekipleri pasta ile karşılandı.

Türkiye Gençlik Vakfı Kırklareli Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polisler için sürpriz hazırladı.

155 polis imdat hattını arayan öğrenciler, yurtta kavga olduğu ihbarında bulundu. Belirtilen adrese giden polis ekipleri, Yurt Müdürü Servet Büyükbaş tarafından çiçekle karşılandı.

Polisler daha sonra hazırlanan pastayı öğrencilerle birlikte kesti. Öğrenciler ardından Polis Marşı'nı okudu.

Büyükbaş, yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Polislerin gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Büyükbaş, kendilerinin de bu özel günde onlara sürpriz yaptıklarını kaydetti.

Polisler de sürprizden mutluluk duyduklarını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:58 Kaynak: AA
Polis, Kırklareli, kavga, Güncel
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