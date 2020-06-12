Kırklareli'nde kavgayı ayırmak isteyen genç bıçakla yaralandı - Son Dakika

Kırklareli'nde kavgayı ayırmak isteyen genç bıçakla yaralandı

Kırklareli'nde kavgayı ayırmak isteyen genç göğüsünden bıçakla yaralanan genç tedavi altına alındı.

Kırklareli'nde kavgayı ayırmak isteyen genç göğüsünden bıçakla yaralanan genç tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Vali Faik İlkokulu bahçesinde sohbet eden gençler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak isteyen Samet Kırca (15) bıçakla yaralandı. Kırca, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırca'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis olay yerinden uzaklaşan H.E'yi yakalayarak gözaltına alındı. Polis ekipleri okul bahçesinde bir süre olayda kullanılan suç aletini aradı. Ancak bıçak bulunamadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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