Kırklareli'nde kayalıklarda mahsur kalan kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Mahsur kalan kişi jandarma, AFAD ve çevredekilerin yardımıyla iki saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Şakir Kabasakal (48), Kışlacık köyünde olumsuz hava şartları nedeniyle yasaklı bölgeden denize girdi.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 12:23

Kaynak: AA

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