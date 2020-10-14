Kırklareli'nde kaybolan alzaymır hastası bulundu - Son Dakika

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaybolan alzaymır hastası AFAD ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, Sofular köyünde ormanlık alana gittiği görülen alzaymır hastası D.M'den bir süre haber alamayan yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.
Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile orman muhafaza memurları bölgede arama çalışması başlatıldı.
İz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışlarında D.M, AFAD ekiplerince rüzgar gülleri bölgesinde bulundu.
D.M, sağlık kontrolünden geçirilerek, yakınlarına teslim edildi.
- Kaynak: AA
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