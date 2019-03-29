Kırklareli'nde Kayıp Başvurusu Yapılan 11 Yaşındaki Zeynep Öldürülmüş Olarak Bulundu (2)

KIRKLARELİ'nde dün akşam saatlerinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Zeynep Esin (11), metruk bir binada başına tuğla ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

KIRKLARELİ'nde dün akşam saatlerinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Zeynep Esin (11), metruk bir binada başına tuğla ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.







Kırklareli'nin Yayla Mahallesi'nde yaşayan Zeyrep Esin'den gün boyu haber alamayan ailesi akşam saatlerinde polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri kent genelinde arama çalışması başlattı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin de, sosyal medya üzerinden, "İlimiz merkez Yayla Mahallesi'nde ikamet eden 11 yaşındaki Zeynep isminde kız çocuğumuz kaybolmuş olup, kolluk kuvvetlerimiz tarafından aralıksız aranmaktadır. Kız çocuğumuzu gören vatandaşlarımızın ivedilikle 155 Polis ve 156 Jandarma ekiplerimize bildirmeleri önemle rica olunur" açıklaması yaptı.







Yaklaşık 7 saat süren aramaların ardından kayıp Zeynep Esin'in cansız bedeni evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Bademlik Mahallesi'nde metruk bir binada ölü olarak bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Zeynep'in başına tuğla ile vurularak öldürüldüğünü belirledi. Kızlarının öldürüldüğü haberini alan ailesi sinir krizleri geçirdi.







Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Zeynep'in ölü bulunmasının ardından valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ikinci açıklamada, "Değerli Hemşehrilerim; 11 yaşındaki Zeynep isimli kız çocuğumuz maalesef ölü olarak bulunmuş olup, başta ailesi olmak üzere tüm Kırklareli halkının başı sağ olsun. Zeynep kızımızın katil ya da katilleri en kısa sürede bulunacaktır" dedi.



Polisin cinayetle ilgili başlattığı geniş kapsamlı soruşturma sürüyor. - Kırklareli

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Fenerbahçe Hazırlık Maçında Eskişehirspor'u 4-0 Yendi

11 Yaşındaki Zeynep, Başına Tuğlayla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu

Eşini Sokak Ortasında Öldüren Kocaya, 'Tahrik' ve 'İyi Hal' İndirimiyle 20 Yıl Hapis

Son dakika! Ankara'da Facia! 3 Katlı Metruk Binada Çıkan Yangında 5 Kişi Can Verdi