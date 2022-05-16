KIRKLARELİ - Kayıp büyükbaş dronla bulundu - Son Dakika
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KIRKLARELİ - Kayıp büyükbaş dronla bulundu

16.05.2022 14:30

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde merada kaybolan düve, jandarma ekiplerince bulundu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde merada kaybolan düve, jandarma ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Köyünde büyükbaş besicilik yapan Cihan Avcı, yeni aldığı düvesinin kaybolması üzerine jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Jandarma ekipleri kayıp düvenin bulunması için havadan ve karadan arama çalışması başlattı.

Ekipler çalılıklarda mahsur kalan düveyi, 4 saatlik çalışmanın ardından dronla tespit etti.

Düve, bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Avcı, kaybolan hayvanını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.

KIRKLARELİ - Kayıp büyükbaş dronla bulundu
KIRKLARELİ - Kayıp büyükbaş dronla bulundu
KIRKLARELİ - Kayıp büyükbaş dronla bulundu
KIRKLARELİ - Kayıp büyükbaş dronla bulundu
KIRKLARELİ - Kayıp büyükbaş dronla bulundu
KIRKLARELİ - Kayıp büyükbaş dronla bulundu

YORUMLAR
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Kırklareli'nde kaybolan büyükbaş hayvan drone ile bulundu Kırklareli'nde kaybolan büyükbaş hayvan drone ile bulundu JANDARMA, KAYIP DÜVEYİ DRONLA BULDU JANDARMA, KAYIP DÜVEYİ DRONLA BULDU

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Kayıp büyükbaş dronla bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Kayıp büyükbaş dronla bulundu - Son Dakika
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