KIRKLARELİ - Kayıp büyükbaş dronla bulundu - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde merada kaybolan düve, jandarma ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, Karaağaç Köyünde büyükbaş besicilik yapan Cihan Avcı, yeni aldığı düvesinin kaybolması üzerine jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Jandarma ekipleri kayıp düvenin bulunması için havadan ve karadan arama çalışması başlattı.
Ekipler çalılıklarda mahsur kalan düveyi, 4 saatlik çalışmanın ardından dronla tespit etti.
Düve, bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Avcı, kaybolan hayvanını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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