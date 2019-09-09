Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde kayıp kişi barajda ölü bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli'nde kayıp kişi barajda ölü bulundu

12 dakika önce

Kırklareli'nde 4 gündür haber alınamayan kişi, barajda ölü bulundu.

Kırklareli'nde kayıp kişi barajda ölü bulundu, System.String[]

Kırklareli'nde 4 gündür haber alınamayan kişi, barajda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 5 Eylül'de Ürünlü köyündeki evinden ayrılan Eyüp Cömert'ten (47) bir süre haber alamayan yakınları, durumu İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Jandarma ve polis ekipleri, Cömert için arama çalışması başlattı.

Kayalı Barajı Bentler mevkisinde bir kişinin su üzerinde hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler yaptığı çalışmada cesedin Cömert'e ait olduğunu belirledi.

Cömert'in cesedi, savcının incelemesinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan Cömert'e ait olduğu belirlenen otomobil de bent yolu üzerinde park halinde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, araç üzerinde araştırma yaptı.

Soruşturma sürüyor.

Kırklareli, Jandarma, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reyting rekortmeni dizi Çukur'un yeni sezon fragmanı yayınlandı
Türkiye'de eğitim masrafları geçen yıla göre en az yüzde 17 yükseldi Halit Ayar'ı cezaevinden izinli çıktığı gün öldürmüş AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 10:55:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde kayıp kişi barajda ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]