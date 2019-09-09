Kırklareli'nde kayıp kişi barajda ölü bulundu

Kırklareli'nde 4 gündür haber alınamayan kişi, barajda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 5 Eylül'de Ürünlü köyündeki evinden ayrılan Eyüp Cömert'ten (47) bir süre haber alamayan yakınları, durumu İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Jandarma ve polis ekipleri, Cömert için arama çalışması başlattı.

Kayalı Barajı Bentler mevkisinde bir kişinin su üzerinde hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler yaptığı çalışmada cesedin Cömert'e ait olduğunu belirledi.

Cömert'in cesedi, savcının incelemesinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan Cömert'e ait olduğu belirlenen otomobil de bent yolu üzerinde park halinde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, araç üzerinde araştırma yaptı.

Soruşturma sürüyor.