Kırklareli'nde kayıp olarak aranan kişi yaralı bulundu - Son Dakika

Yaralının, kayıp olarak aranan Tanış olduğu belirlendi.

Bodrum katına inen ekipler su birikintisinin içinde yaralı bir kişi olduğunu gördü.

Çevrede arama çalışması başlatan ekipler, bir inşaatın bodrum katından ses geldiğini fark etti.

Kırklareli 'nde kayıp olarak aranan kişi, bir inşaatın bodrum katında yaralı bulundu.

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok