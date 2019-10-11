Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde "keçi kurtarma" operasyonu
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 'keçi kurtarma' operasyonu

Kırklareli'nde "keçi kurtarma" operasyonu

1 saat önce

Kırklareli'nde kayalıklardan baraj kıyısına düşen keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kırklareli'nde

Kırklareli'nde kayalıklardan baraj kıyısına düşen keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, küçükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkaran Ahmet Közder, Kırklareli Barajı kayalıkları mevkisinden geçtiği sırada, keçilerden birinin kayalıklardan düştüğünü fark etti.

Kendi imkanlarıyla keçiyi kurtaramayan Közder, durumu Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) bildirdi.

AFAD ekipleri, bot yardımıyla baraja girerek, keçiyi kurtardı. Keçi, daha sonra karaya çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Kırklareli, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:48 Kaynak: AA
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