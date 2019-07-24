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Kırklareli'nde Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

1 saat önce

Kırklareli'nde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 38 gaziye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

Kırklareli'nde Kıbrıs gazilerine madalya ve berat, System.String[]
Kırklareli'nde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 38 gaziye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.
Kırklareli Valiliği ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Kıbrıs Barış Harekatının 45. yılı nedeniyle Milli Mücadele Madalyası ve Berat tevcih töreni gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Vali Osman Bilgin, 1974 Kıbrıs Barış Harekatıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ta yaşayan Türklere yapılan zulme göz yummadığını söyledi.
Kıbrıs'ın askeri, coğrafi, stratejik açıdan önemli bir yer olduğunu ifade eden Bilgin, uzun yıllar Osmanlı hakimiyeti altında bulunduğunu hatırlattı.
Kıbrıs, Türklerin uzun yıllardır yaşadığı ve Türkiye Cumhuriyeti ana karası ile bir bütünü temsil ettiğini aktaran Bilgin, her dönemde dünyanın en değerli topraklarında Türklerin bulunması sebebi ile farklı devletlerin hain emeller güttüğünü kaydetti.
45 yıl önce Kıbrıs'ta çocukların, gençlerin katledildiğini hatırlatan Bilgin, "Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Kuva-yi Milliye ruhu yine 1974 yılında başta dönemin Başbakanı Bülent Ecevit olmak üzere dönemin koalisyon ortaklarından merhum Necmettin Erbakan ile ortak karar alarak, aziz vatanın bağrından çıkmış Türk Silahlı Kuvvetleri tüm dünyanın karşı çıkmasına rağmen bir kez daha varlığını ve ağırlığını hissettirerek, bizimle kardeş olan aynı duygular ile yaşayan Kıbrıs halkı için adaya çıkarma yapılmış, o tarihte yapılan çıkarmanın ne kadar yerinde ve haklı olduğunu net bir şekilde bugün görüyoruz." diye konuştu.
Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) alınan ruhsat bölgesi Doğu Akdeniz'de denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla gönderilen Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine bazı ülkelerce büyük tepki gösterildiğini dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:
"Kıbrıs'ın etrafında şimdi savaş gemileri bulunuyor. Bunların hiç biri komşumuz olan devletler değil. Ama biz orada bir faaliyet yürüttüğümüzde, 'burada ne işiniz var' deniliyor. Aslında baktığınızda orada işi olan bizleriz. Yavuz ve Fatih gemilerimiz orada. Ülkemizin geleceği için gayret sarf ediliyor. Kıbrıs'ın bağımsızlığını ve Kıbrıs'ın dünya genelinde tanınması gerektiğini bu tören vesilesi ile belirtmek istiyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün ülkemiz için şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi şükranla anıyorum."
Konuşmanın ardından 38 Kıbrıs gazisine Milli Mücadele Madalyası ve Beratları verildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırklareli, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:39 Kaynak: AA
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