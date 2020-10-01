Kırklareli'nde kimyasal madde yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kimyasal madde yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu gişelerine yakın bir bölgede Sırbistan uyruklu sürücü Petkoviç Jugoslav idaresindeki AC 284 KG plakalı kimyasal madde yüklü tırın dorsesi alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü Jugoslav, tırı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucu tırın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:33 - Kaynak: AA
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