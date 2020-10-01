Kırklareli'nde kimyasal madde yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Alevleri fark eden sürücü Jugoslav, tırı yol kenarına çekti.

Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu gişelerine yakın bir bölgede Sırbistan uyruklu sürücü Petkoviç Jugoslav idaresindeki AC 284 KG plakalı kimyasal madde yüklü tırın dorsesi alev aldı.

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